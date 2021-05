Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zäune beschädigt, die Polizei sucht Zeugen

Worbis (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Leinefelde zu einer Sachbeschädigung am Pfingstwochenende. Unbekannte zerstörten in der Gartenanlage Obertor in Worbis einen Holzzaun und einen Maschendrahtzaun. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Leinefelde, unter der Telefonnummer 03605/5690, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell