Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Angriff im Krankenhaus

Nordhausen (ots)

Was sich genau in der Bochumer Straße, in der Nacht zu Donnerstag, gegen 1 Uhr, abgespielt hat, ist noch unklar. Ein 43-jähriger Mann hatte sich per Notruf bei der Polizei gemeldet. Das Gespräch brach ab, ein Rückruf kam nicht zustande. Die alarmierten Polizisten entdeckten wenige Minuten später den 43-jährigen Anrufer auf einer Rasenrabatte am Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Der Mann krampfte und zitterte. Er gab an, von einem Unbekannten angegriffen und gestoßen worden zu sein. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, da es einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag zwischen 00.30 und 1 Uhr in der Bochumer Straße, in der Gegend um den Aldimarkt, eine Auseinandersetzung beobachtet oder akustisch wahrgenommen haben. Der Angreifer soll dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell