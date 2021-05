Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rücklichter während des Nachtschlafes geraubt

Greußen (ots)

Obwohl der Fahrer in seinem Führerhaus schlief, ließen sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, auf dem Parkplatz eines Restpostenmarktes in der Nordhäuser Straße, nicht davon abhalten, die Rücklichter seiner Zugmaschine abzubauen. Sie durchtrennten die Kabel und lösten die Verschraubungen. Ein Rücklicht nahmen sie samt Träger mit, an dem auch die hintere Kennzeichentafel angebracht war. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Auf der Kennzeichentafel war das Kennzeichen Z-JN 930 aufgedruckt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

