Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Turnhalle

Bad Tennstedt (ots)

Unbekannte besprühten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen das Gebäude der Turnhalle Am Schwimmbad mit silberfarbenen Farbe. Sie hinterließen Schmierereien. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

