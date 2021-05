Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt den Mann?

Sondershausen

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht einen Betrüger. Der Unbekannte steht in Verdacht, am Montag, 15. März, zwischen 10.20 und 10.25 Uhr Bargeld mit einer gestohlenen EC-Karte in der Filiale der Nordthüringer Volksbank, in der Bebrastraße, in Sondershausen, abgehoben zu haben. Er erbeutete einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die EC-Karte befand sich in einer Geldbörse, die dem 50-jährigen Opfer am selben Tag, gegen 10 Uhr, im Aldimarkt, in der Erfurter Straße gestohlen wurde. Unmittelbar nach den Geldabhebungen fanden Passanten die Geldbörse in einem Mülleimer in der Nähe der Bank und gaben diese in einer nahegelegenen Arztpraxis ab. Der Täter hatte die EC-Karte wieder in die Geldbörse zurückgelegt. Wer erkennt den unbekannten Mann? Auffällig sind seine weißen Freizeitschuhe und das Basecape. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

