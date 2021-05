Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Garagenmauer

Artern (ots)

Schaden am Mauerwerk der Garage hinterließ am Dienstag ein unbekanntes Fahrzeug in der Dorfstraße in Kachstedt. Zwischen 13 und 22.45 Uhr muss das unbekannte Fahrzeug in der Einfahrt des betroffenen Grundstücks gewendet haben und dabei am Mauerwerk hängengeblieben sein. Im Anschluss verließ der unbekannte Autofahrer den Unfallort. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Wer den Unfall beobachtet hat oder sonst Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, zu melden.

