Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefälschte Plaketten auf Kennzeichen

Nordhausen (ots)

Während ihrer Streife fiel zwei Polizisten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Kleiststraße ein geparkter VW Passat auf. An diesem waren die Zulassungsplaketten und die TÜV Plakette nicht ordnungsgemäß angebracht. Die Beamten schauten genauer nach und stellten fest, dass die Plaketten nachgemacht waren. Sie stellten die Kennzeichen sicher und erstatteten gegen den 34-jährigen Halter des Passats, unter anderem, Anzeige wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell