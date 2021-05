Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Ausparken, zwei Frauen verletzt

Sollstedt (ots)

Zwei Frauen sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Sollstedt, in der Karl-Liebknecht-Straße, leicht verletzt worden. Gegen 7 Uhr beabsichtigte eine 68-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford Fiesta vom Straßenrand in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei stieß sie mit dem BMW einer 17-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiesta gegen ein weiteres, parkendes Fahrzeug geschoben. Beide verletzten Frauen mussten medizinisch versorgt werden. Ein beteiligtes Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

