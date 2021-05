Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin übersehen, Unfall beim Ausfahren von einem Grundstück

Görmar (ots)

Am Dienstag, kurz nach 11 Uhr, beabsichtigte ein 36-jähriger Autofahrer in der Sondershäuser Landstraße mit seinem Skoda vom Gelände eines Baumarktes nach links auf die Bundesstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem Honda Jazz, dessen 66-jährige Fahrerin die Landstraße in Richtung Grabe befuhr. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, die Autos mussten abgeschleppt werden. Auf der Bundesstraße kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung, während die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe beseitigte. Kurz nach 12 Uhr war die Bundesstraße 249 wieder frei.

