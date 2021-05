Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall, Ersthelfer bergen Unfallopfer aus Auto

Bad Langensalza (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagvormittag auf der B84 bei Bad Langensalza. Eine 36-jährige Frau befuhr gegen 8.35 Uhr mit ihrem VW Caddy die Bundesstraße aus Richtung Reichenbach in Richtung Bad Langensalza. Auf Höhe der Gaststätte Harthhaus kam der Caddy von der Straße ab. Die Frau überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor ihr Auto im Straßengraben stoppte. Ersthelfer an der Unfallstelle bargen die verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Zur Schwere der Verletzungen sind derzeit noch keine Angaben möglich.

