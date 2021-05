Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäude beschmiert

Artern (ots)

Am zurückliegenden Pfingstwochenende kam es in Artern zu mehreren Schmierereien. An einem Wohnblock in der Straße der Jugend waren verschiedene schwarze Schriftzüge zu erkennen. Am Dienstag meldete ein Verantwortlicher Schmierereien am Gebäude einer Schmiede in der Schlossstraße, Sündergasse. Ein goldfarbenes Hakenkreuz entdeckten Polizisten am Gebäude der Förderschule in der Herrenstraße. Hinweise zu den Schmierereien nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610.

