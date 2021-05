Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenlaube

Mühlhausen (ots)

Unbekannte brachen am Pfingstwochenende in eine Gartenlaube in der Gartenanlage im Schmalzholz ein. Sie erbeuteten Dachmaterialien und Werkzeuge. Der Schaden wird auf über 400 Euro geschätzt.

