Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger am Auto

Deuna (ots)

Unbekannte nutzten die Abwesenheit eines Autobesitzers am Pfingstmontag in Deuna. Während der Besitzer mit seinem Hund am Stausees spazieren ging, schnitten Unbekannte das Verdeck seines auf dem Parkplatz abgestellten Cabriolets auf. Der oder die Täter erbeuteten ein Navigationsgerät samt Ladekabel. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 790 Euro geschätzt.

