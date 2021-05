Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer nach Hundeattacke gestürzt

Görsbach (ots)

Ein Radfahrer befuhr am Pfingstmontag, gegen 16.30 Uhr, den Radweg zwischen Görsbach und Berga im Landkreis Mansfeld Südharz. Hierbei begegnete er einer älteren Frau, die einen unangeleinten Hund bei sich hatte. Plötzlich sprang das Tier den Radler an. Der 37-jährige Nordhäuser stürzte und verletzte sich leicht. Anstatt sich um den Mann zu kümmern, lief die Frau mit ihrem Hund weiter. Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang noch unbekannte Tierhalterin und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

