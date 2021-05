Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Pkw-Aufbruch im Stadtgebiet

Bad Frankenhausen (ots)

In den Nachmittagsstunden vom 22.05.2021 wurde der PI Kyffhäuser ein Pkw-Aufbruch bekannt. Hier wurde durch eine unbekannte Person ein abgeparkter Pkw VW Caddy in der Straße "Am Hoheneck" angegriffen. Die bislang unbekannte Person beschädigte hierbei eine Scheibe und entwendete aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse, einen Reisekoffer mit diversen Bekleidungsgegenständen sowie zwei Werkzeugkoffer im Gesamtwert von ca. 1.200 EUR. Der Sachschaden am betroffenen VW Caddy wird mit ca. 400 EUR beziffert.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser unter der benannten Telefonnummer zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin, persönliche Gegenstände bzw. Wertgegenstände nicht offen sichtbar im Fahrzeuginneren zu belassen bzw. im Fahrzeug liegen zu lassen.

