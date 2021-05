Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Garagenaufbruch

Sondershausen (ots)

Bei der PI Kyffhäuser wurde am 21.05.2021 erneut ein Garagenaufbruch in der Ossietzkystraße in Sondershausen angezeigt. Als Tatzeitraum wurde Mittwoch, 19.05.2021 - 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 20.05.2021 - 05:30 Uhr, benannt. In dieser Zeit wurde die betroffene Garage durch eine unbekannte Person gewaltsam aufgebrochen und Werkzeug / Arbeitsgerät sowie Spielgeräte im Wert von insgesamt ca. 200 EUR entwendet. Der Schaden am Garagentor kann noch nicht genauer beziffert werden.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser unter der benannten Telefonnummer zu melden.

