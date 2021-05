Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigte Hauseingangstür

Bad Frankenhausen (ots)

In den Nachtstunden von Samstag, den 22.05.2021, auf Pfingstsonntag, den 23.05.2021, gegen ca. 01:00 Uhr wurde in der Straße "Am Tischplatt" in Bad Frankenhausen eine Hauseingangstür durch eine unbekannte Person beschädigt. Der Schaden am Glas-Einsatz der Eingangstür wird mit ca. 100 EUR beziffert.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser unter der benannten Telefonnummer zu melden.

