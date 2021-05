Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

Sondershausen (ots)

Im Zeitraum vom 20.05.2021 (Do), 15:30 Uhr, bis 21.05.2021 (Fr), 07:00 Uhr, wurden durch eine unbekannte Person drei Reifen eines in der Albert-Kuntz-Straße in Sondershausen abgeparkten Pkw Renault Clio beschädigt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass bei drei betroffenen Reifen Einstichstellen vorhanden waren, welche durch einen spitzen bzw. scharfen Gegenstand herbeigeführt wurden. Der Sachschaden wird vorerst auf ca. 250 EUR beziffert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der benannten Telefonnummer bei der PI Kyffhäuser zu melden.

