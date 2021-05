Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Bellstedt (ots)

Am Samstag, den 22.05.2021, um 09:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Dorfstraße in der Ortslage Bellstedt. Der 23-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW Passat beabsichtige seine Wohnanschrift nach vorangegangenen familiären Problemen zu verlassen. Hierbei kollidierte dieser mit dem abgestellten Pkw VW Golf seines Bruders, es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort wurden mit dem 23-Jährigen entsprechende Tests zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit durchgeführt. Ein Alkoholtest verlief negativ, der durchgeführte Drogenspeicheltest verlief dagegen klar positiv auf Amphetamine/Methamphetamine, Kokain sowie Opiate. In der Folge wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme vor Ort durch den eingesetzten Notarzt durchgeführt und der Führerschein durch die Beamten sichergestellt.

