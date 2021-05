Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Wiehe (ots)

Am Freitag, den 21.05.2021, um 22:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Artern einen Pkw Skoda im Bereich des Marktes in der Ortslage Wiehe. Während der Kontrolle wurde beim 51-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 0,88 Promille. Der Fahrzeugführer begleitete die eingesetzten Polizeibeamten zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus und musste folglich seinen Pkw stehen lassen.

