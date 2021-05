Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

Am Samstag dem 22.05.2021 gegen 16:20 Uhr befuhr der fahrer eines PKW Volvo die L 10123 von Holungen kommend in Richtung Kirchohmfeld. Auf Höhe des Kilometers überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde das Tier verletzt und musste durch die Polizei von seinem Leiden erlöst werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100,-EUR.

Am Freitag dem 21.05.2021 gegen 12:45 Uhr kam es in der Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW Audi musste wegen eines Staus warten. Der Fahrer eines Elektrorollstuhls streifte beim Vorbeifahren mit seinem Rollstuhl den PKW und beschädigte diesen. Trotz Aufforderung durch den Geschädigten anzuhalten setzte der Verursacher seine Fahrt fort und verließ die Unfallstelle. Der Fahrer des roten Elektrorollstuhls wird als älterer Mann, über sechzig Jahre alt beschrieben. Dieser soll eine blaue Kappe getragen haben. An der Rückenlehne des Rollstuhls soll sich eine organge Warnweste befunden haben.

Am 22.05.2021 gegen 21:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Skoda die L 2022 von Heiligenstadt in Richtung Kalteneber. Auf Höhe des Kilometers 1,6 stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Reh flüchtet anschließend in den Wald. Am PKW entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Personen kommen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell