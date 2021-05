Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mühlhausen (ots)

Beamte der PI Unstrut Hainich kontrollierten am 23.05.21 gegen 00:10 Uhr in der Wagenstedter Straße in Mühlhausen einen Pkw Renault. Sie stellten fest, dass der 36-jährige Fahrer aus dem Eichsfeldkreis nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt damit unterbunden. Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde aufgenommen.

