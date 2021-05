Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 22.05.21, kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen in Fahrtrichtung Eschwege. Höhe Dorlaer Straße musste der Fahrer eines VW Caddy verkehrsbedingt halten. Das bemerkte die 62-jährige Fahrerin eines Skoda Roomster zu spät und fuhr auf den Caddy auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand ca. 8000 EUR Sachschaden. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

