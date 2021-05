Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer, darunter ein Kind, gestürzt

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Radfahrer, darunter ein 11-jähriges Kind, verunglückten am Donnerstag in der Frankenhäuser Straße in Seehausen. Ein 50-jähriger Mann befuhr gegen 19.35 Uhr mit seinem Rennrad den Radweg in Richtung Oldisleben. In einer Kurve kam ihm das Kind auf einem Fahrrad entgegen. Beim Versuch Auszuweichen, stürzten beide Radler. Sie mussten, leicht verletzt, im Krankenhaus behandelt werden.

