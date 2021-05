Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Flammen

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Landstraße von Sondershausen kommend in Richtung Badra. Plötzlich stieg Rauch aus dem Motorraum auf und der Motor ging aus. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Flammen löschen. Derzeit gehen die Ermittler von einem technischen Defekt im Fahrzeug aus. Zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell