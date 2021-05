Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Behinderungen nach Unfall an Kreuzung

Nordhausen (ots)

Ca. 8.000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11.35 Uhr in der Parkallee. Eine 80-jährige Autofahrerin befuhr die Parkallee aus Richtung Grimmelallee in Richtrung Niedersachswerfen. An der Kreuzung zum Beethovenring kollidierte sie mit einem Renault Megane und einem 3-er BMW, die an der Ampel warteten. Die Seniorin erlitt einen Schock. Möglicherweise führten gesundheitliche Probleme bei der Rentnerin zum Unfall. An der Kreuzung kam es bis ca. 13.30 zu Verkehrsbehinderungen.

