LPI-NDH: Bänke vom Possen verschwunden, die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einem Diebstahl auf dem Gelände des Freizeitparks Possen. Zwischen Montag, 25. und Mittwoch, 27. April, verschwanden drei hochwertige Holzbänke. Die Sitzmöbel standen entlang des Possenrundweges, der Eselrunde. Die Bänke sind Einzelanfertigungen des Forstamtes Sondershausen. Es finden sich Eingravierungen mit der Aufschrift Forstamt auf den Rückenlehnen. Auf Grund des Gewichts der Bänke müssen mehrere Personen am Diebstahl beteiligt gewesen sein. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Possens aufgefallen? Wo sind die Bänke möglicherweise aufgetaucht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

