Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtender Autofahrer tötet Reh

Münchenlohra (ots)

Eine Flucht vor der Polizei lieferte sich in der Nacht zu Donnerstag ein 21-jähriger Autofahrer im Landkreis Nordhausen. Polizisten wollten den Golf in Münchenlohra gegen 3 Uhr einer Kontrolle unterziehen. Doch anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Auf einem Wirtschaftsweg erfasste der Mann ein Reh. Das Tier wurde durch den Zusammenprall getötet. Auch jetzt fuhr der Mann weiter. Gegen 4.50 Uhr trafen die Polizisten letztendlich den Fahrer zu Hause an. Er war weder betrunken, noch stand er unter dem Einfluss von Drogen. Warum er vor der Polizei flüchtete ist noch unklar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell