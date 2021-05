Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hilfsbereiter Unfallverursacher

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine 71-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, auf der Dingelstädter Straße leicht verletzt. Sie befuhr den Radweg aus Richtung Petristraße in Richtung Dingelstädt. An der Ausfahrt der Tankstelle erschrak die Frau und stürzte. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte im selben Moment beabsichtigt, das Tankstellengelände zu verlassen und die Frau schlichtweg übersehen. Er kümmerte sich im Anschluss um die gestürzte Seniorin.

