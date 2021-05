Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Nordhausen (ots)

Eine 78-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 8.40 Uhr, die Conrad-Fromann-Straße in Richtung Leimbacher Straße. An den Straßenbahnschienen kollidierte sie mit einer herannahenden Bahn. Verletzte gab es nicht, der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

