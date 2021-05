Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen auf nicht versichertem Elektroroller unterwegs

Mühlhausen (ots)

Mit einem nicht zugelassenen Elektroroller und unter Drogeneinfluss war in der Nacht zu Mittwoch ein 25-jähriger Mann in Mühlhausen unterwegs. Polizisten kontrollierten ihn gegen 1.45 Uhr in der Wagenstedter Straße. Er musste mit zur Blutentnahme. Die Polizisten erstatteten Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell