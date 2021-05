Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Führerschein und berauscht am Steuer

Reinsdorf (ots)

Am Dienstag, gegen 18.25 Uhr, kontrollierten Polizisten in Reinsdorf einen 33-jährigen Autofahrer. Der Mann war ihnen nicht unbekannt, denn er war bislang nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. So auch am Dienstag. Noch immer konnte er keinen Führerschein vorzeigen, ein Drogentest verlief positiv. Er musste seinen Opel Astra stehen lassen und mit zur Blutentnahme. Anzeige gegen ihn wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell