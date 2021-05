Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einkaufsbeutel gestohlen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag, zwischen 12 und 13 Uhr, stahlen Unbekannte einer 64-jährigen Frau in Mühlhausen einen Stoffbeutel, in dem ihre Geldbörse gelegen hat. Die Frau hatte noch in einem Supermarkt in der Feldstraße ihren Einkauf bezahlt. Im Anschluss hing der Beutel am Einkaufswagen, während sie ihre Ware in einem Trolley verstaute. Als sie dann den Beutel nehmen wollte, war der verschwunden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

