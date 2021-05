Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Montag, 17. zu Dienstag, 18. Mai, brachen Unbekannte das Türschloss eines am Grimmel geparkten VW Polos auf. Der oder die Täter erbeuteten mehrere Jacken und einen Funkempfänger. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. In der Nacht zum Mittwoch zerstörten Unbekannte die Heckscheibe eines in der Lessingstraße geparkten Mercedes-Benz Vitos. Hier erbeuteten die Diebe Werkzeug im Wert von ca. 800 Euro, der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

