Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall an Kreuzung, zwei Menschen schwer verletzt

Rüdigershagen (ots)

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag zwischen Niederorschel und Rüdigershagen. Eine 69-jährige Frau befuhr mit ihrem Golf gegen 11 Uhr die Straße aus Richtung Niederorschel. An der Kreuzung L 1015 kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Motorrad. Die Autofahrerin und der 63-jährige Motorradfahrer kamen stationär ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Kreuzung kam es bis 13 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

