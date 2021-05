Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheiben am Bahnhof beschädigt

Niedersachswerfen (ots)

Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über eine Gruppe junger Männer, die auf dem Gelände des Bahnhofs in Niedersachswerfen Fensterscheiben beschädigt haben sollen. Die alarmierten Polizisten entdeckten wenig später in der Ortslage zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, außerdem zwei beschädigte Fensterscheiben. Ob die Beiden an der Sachbeschädigung beteiligt waren, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Teil der Gruppe hatte noch vor Eintreffen der Polizei einen Zug bestiegen und war davongefahren. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

