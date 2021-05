Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien auf dem Gelände der KZ Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Nordhausen (ots)

Unbekannte beschmierten zwischen Mittwoch, 12. und Samstag, 15. Mai, vier Informationstafeln auf dem Gelände der KZ Gedenkstätte Mittelbau- Dora in Nordhausen. Mit einem wasserfesten Stift sind verschiedene Schriftzeichen zu lesen. Eine Passantin entdeckte die Schmierereien. Am Montag erstattete ein Verantwortlicher Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen politisch motivierter Gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell