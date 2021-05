Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Olaf, das Plüschtier sucht seinen kleinen oder seine kleine Besitzer/in

Ellrich (ots)

Olaf sucht seinen Besitzer. Die Plüschfigur lag am Samstag, 15. Mai, auf dem Gehweg Zorger Straße in Ellrich. Dort fanden ihn zwei Polizisten, die den kleinen Kerl mitgenommen haben. Olaf vermisst seinen Besitzer ganz schrecklich und lässt schon die Mundwinkel hängen. Er kann in Nordhausen, im Darrweg bei der Polizei, abgeholt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen