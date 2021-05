Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in mehreren Nordhäuser Firmen

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Samstag, 15. zu Sonntag, 16. Mai gewaltsam in die Geschäftsräume einer Dachdeckerfirma An der Brückenmühle ein. Die Täter zerstörten eine Videokamera, die an der Wand befestigt war und nahmen diese mit. Weiteres Diebesgut gibt es nicht. Durch die Aufzeichnungen der Videokamera kann die Tatzeit zwischen 1.38 und 1.50 Uhr am Sonntag eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Ebenfalls ca. 800 Euro Schaden richteten Einbrecher am zurückliegenden Wochenende auf dem Gelände einer Maschinenbaufirma in der Rothenburgstraße an. Hier gelangten der oder die Täter durch ein Fenster in das Gebäude. Sie stahlen diverses Werkzeug und konnten unerkannt entkommen. Mit einem Rasentraktor verschwanden Unbekannte am zurückliegenden Wochenende vom Gelände eines Sportplatzes in Salza, Straße der Genossenschaften. Der oder die Täter brachen das Schloss vom Eingangstor auf und öffneten einen Holzschuppen gewaltsam. Aus diesem wurde der Rasentraktor gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

