Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Garage

Nordhausen (ots)

Zu einem Garagenbrand kam es am Montag gegen 10.40 Uhr in der Oskar-Cohn-Straße. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht, Personen wurden nicht verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Zurück blieben Verrußungen an der Fassade und ein beschädigtes Elektromobil für Senioren. Ermittlungen zufolge brannte das Elektromobil. Wie das Fahrzeug brennen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Ein technischer Defekt am Mobil gilt derzeit als wahrscheinlich.

