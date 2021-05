Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Garagen

Sondershausen (ots)

In der Nacht von Samstag, 15. zu Sonntag 16. Mai, brachen Unbekannte im Hasenholzweg eine Garage auf. Aus der Garage stahlen der oder die Täter einen kompletten Satz Winterreifen auf Stahlfelge für einen Opel Corsa. Außerdem ließen sie eine Kiste mit Kabelschrott mitgehen. Aus der Nachbargarage, die ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, klauten der oder die Einbrecher einen Monitor, der zuvor aus einem dort abgestellten Auto ausgebaut wurde. Im selben Zeitraum gab es auch einen Einbruch in eine Garage in der Straße des Friedens. Hier schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe des in der Garage abgestellten Skoda Fabia ein und durchsuchten eine darin aufgefundene Reisetasche. Gestohlen wurde nichts.

