Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leck in Behälter führt zu Ölfilm auf Dorfteich, Feuerwehr im Einsatz

Schiedungen (ots)

Mehrere hundert Liter eines Öl-Wassergemischs flossen am Sonntagabend in den Schiedunger Dorfteich. Die Feuerwehr rückte an, errichtete eine Ölsperre und konnte so das Öl absaugen. Durch einen beschädigten Behälter in einer Garage in Stöckey gelangte das Gemisch über den Sickerschacht in die Helme und von dort in den Dorfteich. Zum genauen Schadensausmaß sind noch keine Angaben möglich. Die Feuerwehr war bis in den späten Abendstunden im Einsatz, auch ein Vertreter der Unteren Wasserbehörde machte sich ein Bild vom Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung gegen einen 41-jährigen Mann aufgenommen.

