Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtiger Dieb kehrt zurück, Polizeihubschrauber im Einsatz

Artern (ots)

Mit einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei im Kyffhäuserkreis am Sonntagnachmittag nach einem Einbrecher in Artern. Ein Zeuge informierte kurz nach 16 Uhr die Polizei über einen Einbruch im Helmweg in eine Scheune. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, fanden sie das Auto des Täters verschlossen vor, vom Täter, einem 44-jährigen, hinreichend polizeibekannten Mann, fehlte jede Spur. Im Auto waren bereits gestohlene Gegenstände zu sehen. Während der Suchmaßnahmen kehrte der Mann zum Auto zurück. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Auto sichergestellt. Im Auto fanden die Polizisten neben diversem Autozubehör auch verschiedenes Werkzeug. Der 44-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

