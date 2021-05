Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Garageneinbruch aufgenommen

Leinefelde (ots)

Zwei Männer im Alter von 29 und 21 Jahren sowie eine 28-jährige Frau, stehen im Verdacht, am Sonntagabend in eine Garage im Garagenkomplex An der Ohne eingebrochen zu sein. Zeugen beobachteten gegen 23.20 Uhr drei Personen im Garagenkomplex, die sich mit einem Bollerwagen an einer offenen Garage aufhielten und verständigten die Polizei. Die Polizisten trafen wenig später in der Nähe des Komplexes auf die drei Tatverdächtigen. Auf dem Bollerwagen hatten die Drei Einrichtungsgegenstände geladen. In der geöffneten Garage fanden die Beamten neben diversen Werkzeug auch Möbel. Vor der betreffenden Garage stellten sie vermeintliches Einbruchswerkzeug sicher. Ob die drei Tatverdächtigen tatsächlich in die Garage eingebrochen sind und was genau gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell