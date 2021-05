Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerteufel in Feldengel? Erneut brennt es in der Gemeinde...

Feldengel (ots)

Wieder Feuerwehrsirenen in Feldengel, wieder ein Feuer. Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr brannte ein Holzbungalow Am Rainbach. Verletzte gab es nicht, der Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Am Vormittag sicherten die Spezialisten der Kriminalpolizei am Brandort Spuren. Hiernach entsteht auf dem Gelände derzeit ein Spielplatz. Der beschädigte Bungalow wird von den ortsansässigen Vereinen und Bewohnern der Gemeinde genutzt. Ermittlungen zufolge griffen die Flammen von einem brennenden Stuhl auf den Bungalow über. Es ist mittlerweile das vierte Feuer innerhalb weniger Wochen in der Gemeinde. Am 8. April brannte das Osterfeuer widerrechtlich, am 24. April stand ein Gebäudekomplex aus zwei Scheunen. Erst vor sechs Tagen ging ein Stapel Brennholz in Flammen auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird nunmehr auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. In allen Fällen gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat aus. Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

