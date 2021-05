Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fehler beim Abbiegen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021 gegen 14:45 Uhr, wurde die Polizeistation Artern über einen Verkehrsunfall in Bad Frankenhausen, in der Esperstedter Straße informiert. Hier wollte die Fahrerin eines Pkw Audi nach links in die Seehäuser Straße abbiegen und hatte sich deshalb in der Linksabbiegerspur eingeordnet. Bei Abbiegemanöver holte die Fahrerin dann zu weit nach rechts aus und stieß mit dem in der rechten Fahrspur befindlichen Pkw zusammen. Die Fahrerin des geschädigten Pkw Mazda blieb hierbei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

