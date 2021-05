Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Reinsdorf / Artern (ots)

Über eine Verkehrsunfallflucht wurde der Polizeistation Artern am Freitag, den 14.05.2021, gegen 11:15 Uhr informiert. Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in Reinsdorf und beschädigte dabei den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Passat des Geschädigten. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden am Pkw in Höhe von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell