Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Parkplatz

Ebeleben (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, wurde gegen 11:10 Uhr die Polizei Sondershausen, über einen Unfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ortslage Ebeleben informiert. Die Fahrerin eines Pkw Nissan Qashqai übersah beim rückwärts ausparken den ordnungsgemäß hinter ihr abgeparkten Lkw und fuhr auf diesen auf. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, es kam zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 2200 Euro.

