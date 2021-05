Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen im Wald

Hohenbergen (ots)

Unbekannte zerstörten am Donnerstag zwei Holzbänke im Wald Am Langel und warfen einen Hochsitz um. Der zuständige Jagdpächter entdeckte den Vandalismus am Donnerstagnachmittag. Die Tatzeit lässt sich auf den Männertag, zwischen 12 und 14 Uhr, eingrenzen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter 03601/4510, zu melden.

