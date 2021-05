Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handfeste Auseinandersetzung nach Diebstahl

Bad Langensalza (ots)

Weil er einen Ratschenspanngurt von der Ladefläche eines Transporters klaute, wurde ein betrunkener und aggressiver 20-jähriger Mann am Donnerstag vom Eigentümer des Gurtes in der Schlossstraße zur Rede gestellt. Der wehrte sich, worauf der 49-Jährige zugeschlagen und den Dieb zu Boden gebracht haben soll. Die alarmierten Polizisten trennten beide Männer. Der betrunkene und weiterhin aggressive 20-Jährige musste einige Stunden in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl und versuchter Körperverletzung ermittelt. Auch gegen den 49-Jährigen erstatteten die Polizisten Anzeige wegen Körperverletzung.

